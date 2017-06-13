В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели женщины от удара надувным батутом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в Можайске после падения батута, в результате чего 62-летняя местная жительница получила травмы. Как уточнили ведомстве, женщина скончалась от полученных повреждений в больнице.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 14 мая на Губернаторской площади Можайска. В ходе предварительного расследования установлено, три надувных развлекательных батута и один спортивный батут из полимерного материала с опорами из металла оборвало с креплений и подняло в воздух сильным порывом ветра.

Потерпевшая находилась в этом время возле одного из надувных батутов. От падения на землю она получила закрытую черепно-мозговую травму. 26 мая женщина скончалась.

В настоящее время назначена и проводится судебно-техническая экспертиза оборудования, запланировано проведение испытания тросовых креплений батутов, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.17

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