В Москве задержан мужчина за избиение подростка

На юго-востоке Москвы 30-летий мужчина избил несовершеннолетнего. Инцидент произошел ночью 8 июня у дома в 3-м Крутицком переулке. В ходе конфликта он нанес знакомому 17-летнему подростку «множественные удары руками и ногами по голове и телу». В результате юноша попал в больницу, а драчуна задержали.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «д» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Кроме того, следователи усмотрели в действиях мужчины признаки более тяжкого преступления.

«В связи с тем, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве Александр Дрыманов инициировал перед надзорным ведомством вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственное управления СК России по городу Москве», – отмечают в ведомстве.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Сообщается также, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.17

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