Петарда на Тверской улице превратилась в уголовное дело

Московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который накануне в ходе несанкционированной протестной акции на Тверской улице взорвал петарду. Правонарушитель задержан, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба столичного главка МВД.

Сообщается, что в хулиганстве подозревается мужчина 1988 года, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В полиции уточнили, что во время вчерашнего инцидента с петардой никто не пострадал.

Всего по данным МВД, в ходе несанкционированной оппозиционной акции, которая прошла в понедельник в центре Москвы, было задержано более 150 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.06.17

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