В Подмосковье на 11-летнюю девочку напал «домашний» волк

В подмосковном Ногинском районе после появления в СМИ информации о том, что на 11-летнюю девочку напал волк, организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 31 мая в поселке Обухово. Как стало известно из сюжета одного из центральных телеканалов, местный житель держит в своем частном домовладении на улице Шаловской хищника, который держит в страхе население поселка и уже нападал на детей. Мать пострадавшей девочки обратилась в местный следственный отдел уже после начала доследственной проверки.

Предполагается, что в результате проверки будет дана правовая характеристика действиям владельца волка, а также должностных лиц соответствующих правоохранительных и контролирующих органов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.17

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