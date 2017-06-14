В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из ружья по прохожим

В подмосковном Воскресенском районе мужчина устроил стрельбу из ружья из окна квартиры. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, по данному факту организована проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло в поселке им. Цюрпы на Центральной улице. Местный житель 1979 года рождения, находясь в квартире сожительницы, произвел несколько выстрелов из ружья из окна квартиры. О случившемся стало известно после того, как в дежурную часть поступила информация о «хлопках» в поселке.

В настоящий момент у мужчины изъято ружье, которое, как выяснилось, не зарегистрировано. Стрелок доставлен в дежурную часть.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.06.17

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