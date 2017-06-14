В Москве сотрудник полиции насмерть сбил мужчину на остановке

В Москве полицейский на свое личном автомобиле врезался в остановку общественного транспорта и насмерть сбил мужчину. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, по данному факту организована проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне в 23:45 у дома №76 на Каширском шоссе. Водитель автомобиля «Субару» не справился с управлением и наехал на мужчину, стоявшего на остановке общественного транспорта. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Установлено, что водитель является сотрудником ППСП ОМВД России по району Ясенево. Он находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. В настоящий момент он находится в больнице.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.06.17

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