В Подмосковье мать отдала 8-летнюю дочь насильнику: в награду кормила сладостями

В подмосковных Химках задержаны два человека за сексуальное насилие над 8-летней девочкой. Подозреваемыми оказались ее 25-летняя мать – жительница Балашихи и 42-летний житель Ярославской области.

По версии следствия, 12 июня женщина сняла квартиру в Химках, куда приехала со своей дочерью для встречи с подозреваемым. Ночью мужчина изнасиловал девочку. Причем, по словам потерпевшей, «она совершала подобные действия по указанию своей матери, за что последняя давала ей сладости».

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней), сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственные органы будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.06.17

Mazda отзывает в России более 4,5 тысяч машин из-за подушек безопасности. / Более тысячи видов товаров из Китая оказались некачественными. / Фактор Ахметова. Зачистка Украины от олигархов – дело недалекого будущего. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»