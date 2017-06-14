СКР вышел на след возможного киллера директора крупного подмосковного предприятия

В Подмосковье продолжается расследование убийства одного из руководителей крупного акционерного общества, совершенного 18 июля 2016 года. Тело 41-летнего предпринимателя с двумя огнестрельными ранениями в голову и туловище было найдено на водительском сидении его автомобиля в поселке Красный воин Солнечногорского района.

По данным СМИ, тогда был убит учредитель завода «Компонент» Сергей Семенин.

На сайте ГСУ Следственного комитета по Московской области опубликован снимок человека, который может иметь важные сведения о преступлении.

«Следствием устанавливается личность мужчины, запечатленного камерой авторегистратора вблизи места преступления в момент его совершения, который может располагать важной для следствия информацией», – сообщают в ведомстве.

Следователи просят внимательно посмотреть кадр с изображением мужчины и сообщить о нем или его местонахождении любую информацию.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.06.17

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