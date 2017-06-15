Навальный «обрастает» исками

Скандального политика Алексея Навального, известного своими провокациями, завалили судебными исками. Компания «Кировлес» потребовала взыскать с него и еще двух фигурантов уголовного дела о растрате имущества свыше 16 млн рублей. Соответствующее заявление поступило в Никулинский районный суд Москвы.

Иск принят к рассмотрению, досудебная подготовка по нему назначена на 29 июня, передает «Интерфакс».

Кроме того, накануне стало известно, что бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на Навального и его Фонд борьбы с коррупцией. Предприниматель просит признать порочащими его честь и достоинство сведения, изложенные в фильме «Чайка», где его назвали «криминальным авторитетом 90-х годов». Михайлов добивается взыскания с ответчиков по 250 тысяч рублей, а также оплаты ими всех судебных издержек.

Ранее олигарх Алишер Усманов выиграл у Навального иск о защите чести и достоинства в Люблинском суде Москвы. Скандального политика обязали опровергнуть сведения, изложенные в фильме «Он вам не Димон», и удалить это «расследование».

Напомним, как сообщал «Новый День», 8 февраля Ленинский районный суд Кирова повторно признал Навального виновным в организации хищения 16 млн рублей, принадлежащих предприятию «Кировлес», путем растраты, а предпринимателя Петра Офицерова – виновным в пособничестве данному преступлению.

Суд приговорил Навального к 5 годам заключения условно, Офицерова – к условному сроку в 4 года, а также штрафу в 500 тысяч рублей каждому, который осужденные ранее оплатили по первому приговору.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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