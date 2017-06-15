В Москве 17-летняя девочка умерла во время пластической операции на лице

В Москве 17-летняя девочка скончалась во время пластической операции. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло 13 июня в одной из частных клиник на Мичуринском проспекте. По предварительной информации, операция выполнялась для устранения последствий внутриутробных травм лица, однако девочка скончалась на операционном столе.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящий момент офисе клиники проходят обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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