Путин признал: доходы жителей РФ падают

Сегодня президент РФ Владимир Путин признал, что нерешенные проблемы в экономике отражаются прежде всего на доходах граждан – за последние несколько лет вновь увеличилось число жителей страны, живущих за чертой бедности. «Мы должны об этом подумать», – сказал глава государства, но отметил, что отечественная экономика уже начала выходить из рецессии.

При этом Путин обратил внимание, что «самая печальная в этом смысле ситуация» была в середине 1990-х годов, когда за чертой бедности проживало почти треть населения страны, около 40% населения или 40 млн человек. Наилучшие показатели фиксировались в 2012 году – в таком положении находилось 10,7% населения.

«И вот, к сожалению, за последние годы количество этих людей подросло до 13,5%. Казалось бы, это не так уж и много – несколько процентов. Но за этими процентами десятки и сотни тысяч людей, их судьбы. Поэтому мы должны об этом подумать», – подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что поручил правительству проиндексировать зарплаты работников бюджетной сферы, которые не попали в майские указы. «Что касается тех бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более-менее соблюдается порядок повышения зарплаты. В другие категории бюджетной сферы, где этих указов не оказались, им сложнее. Несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительная, индексации не было. Это, конечно, несправедливо», – сказал глава государства.

Президент РФ отметил, что реальная зарплата в стране с июля-августа прошлого года «начала потихонечку расти, за прошлый год подросла на 0,7%», но признал, что «это пока трудно заметить».

В ходе прямой линии учительница младших классов из Иркутской области пожаловалась на низкую зарплату специалистов ее профиля – не более 16,5 тысяч рублей. Президент дал понять, что намерен разобраться с этой проблемой.

«Мы с вами знаем, что была поставлена задача довести среднюю зарплату учителей по средней экономике. Я боюсь ошибиться, сколько в Иркутской области по экономике, но где-то 30 с небольшим тысяч, – отметил Путин. – У учителей даже больше в Иркутской области».

Однако на практике, по его словам, «деньгами учителей и определением уровня зарплаты распоряжается сама школа: она определяет штатное расписание и доплаты к окладу».

«Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем. Но не ясно, почему в 2-3 раза меньше», – сказал глава государства и выразил надежду, что руководство области, структур, занимающихся образованием, обратят на это внимание.

Говоря об экономике, президент заявил о преодолении рецессии и переходе к периоду роста.

«У нас есть и нерешенные проблемы в экономике. Это прежде всего отражается на доходах людей. И какие это проблемы: структура экономики, которая нас не устраивает, и в этой связи можно сказать о низкой производительности труда. Если мы не будем ее повышать, тогда не будет и новых рабочих мест, не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь», – сказал Путин.

Он также признал, что рост экономики, ВВП пока скромный, но, «тем не менее, – из квартала в квартал»: в конце прошлого года, в 4-м квартале – плюс 0,3%, в первом квартале этого года – плюс 0,5%, в апреле – уже 1,4%.

Москва, Ольга Ветрова

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