Путин оправдал реновацию в Москве, остальная Россия – обойдется

Президент РФ Владимир Путин оправдал московскую программу реновации, которая предполагает снос ещё пригодного для жилья домов, и при этом дал однозначно понять, что аналогичный проект не светит остальным регионам, где люди живут в бараках и строительных вагончиках. В ходе сегодняшней «прямой линии» глава государства сказал, что денег на общероссийскую реновацию нет.

«Просто вселить в людей какое-то ожидание, и не подкрепить это реальными ресурсами – нечестно», – сказал Путин.

Говоря о сносе московских пятиэтажек, президент РФ отметил, что главное, «как это будет делаться», и подчеркнул, что нарушать права граждан недопустимо. «Не хотят, значит, насильно заставлять, насильно втаскивать в эту программу нельзя», – сказал он.

В то же время он обратил внимание на компетентность и чистоплотность чиновников, которые отвечают за реновацию.

«У нас есть известная поговорка – было гладко на бумаге, да забыли про овраги, – отметил Путин. – Мне руководство Москвы говорит о том, что все предусмотрели, что дома будут строиться в шаговой доступности, прямо практически на тех же местах, рядом. Но мы знаем, как на практике часто получается: этаж не тот, окна смотрят в другую сторону и т.д. Конечно, все нельзя предусмотреть. Не нужно относиться к этому формально. Вот, что я думаю и к чему призываю своих московских коллег».

По словам Путина, он прекрасно понимает и настроения людей в других регионах, мол, москвичи не хотят сноса – мы хотим, и у нас тоже давайте сделаем.

Но необходимость реновации именно Москвы глава государства объяснил тем, что уже через 10-15 лет этот жилой фонд столицы превратится в аварийный, и Москва получит «такой же объем беды, как и очень многие другие регионы».

«И если это своевременно не начать делать, то мы столкнемся с проблемой, которую будет очень сложно решить. А, может быть, даже невозможно. И реально люди тогда начнут страдать. У нас получится проблема прямо в центре Москвы, причем крупномасштабного характера. Нужно своевременно все делать», – подчеркнул Путин.

Президент РФ согласился с тем, что было бы неплохо разработать аналогичный закон для всей страны, однако, по его словам, на это нет средств. Он напомнил, что Москва (фактически забравшая у остальных регионов доходы, – прим «НД») делает программу из «своего бюджета» и будет тратить на нее 100 млрд рублей в год.

«Мы можем сказать регионам – да, мы согласны, делайте… Но они же не в состоянии, у них нет таких денег», – констатировал президент РФ.

Однако Путин все же считает нужным «думать» над тем, как подойти к этому вопросу, но после решения проблемы с расселением аварийного жилья.

«Вы знаете, каков объем у нас вот этого аварийного жилья. 2% от всего жилого фонда. Огромная, просто колоссальная проблема», – сказал Путин.

Примечательно, что в ходе «прямой линии» Путину рассказали о том, что вне Москвы многие люди до сих пор живут в строительных вагончиках, причем живут с 1979 года. С такой жалобой обратились, в частности, из Нягани. Президент принял к сведению эту информацию и попросил местные власти точно посчитать, сколько семей надо переселить.

Вместе с тем, жительница Ижевска пожаловалась на ужасные условия в своем бараке, где вот-вот обвалится потолок, и спросила, почему дом расселят только в 2029 году. Путин согласился, что ждать 12 лет в аварийном доме – «это чушь», и пообещал приехать в Удмуртию.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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