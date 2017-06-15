Путин: Протестные акции – это нормально

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции – «нормальное явление демократического общества». При этом глава государства подчеркнул, что любые формы протеста должны оставаться в рамках закона.

«Думаю, что это правильный, хороший способ донести до любой власти в любой стране, в том числе в России, точку зрения людей, которые не согласны в чем-то с действующими властями», – сказал Путин о протестных выступлениях.

В это же время президент подчеркнул, что подобные акции не должны становиться «инструментом провокации и обострения ситуации для самораскрутки».

«Те, кто нарушает закон, должны отвечать за эти нарушения. Это делается не для улучшения ситуации в стране, не для решения каких-то проблем, перед которыми страна стоит и люди стоят, не для того, чтобы решить проблему людей, а чтобы решить свои собственные личные вопросы, связанные с саморекламой», – подчеркнул он.

Комментируя высказывание президента РФ о протестных митингах, известный российский политолог Евгений Минченко отметил, что помимо «стандартной мантры о корыстных интересах оппозиции», в которой Кремль старается убедить народ, критика государства сместилась в сторону регионов, а тема коррупции уже не является главной проблемой.

«В противовес «оппозиционной школоте» показали «правильную молодежь», задающую правильные вопросы», – отметил также эксперт в своей публикации в «Фейсбуке».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.06.17

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