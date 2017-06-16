В Балашихе в ДТП с маршруткой пострадало 13 человек

В подмосковной Балашихе маршрутный микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями. Как сообщил источник в правоохранительных органах, в результате аварии 13 человек были госпитализированы в больницы с ранениями разной степени тяжести.

Известно, что микроавтобус 110 маршрута, следовавший в Москву, и две легковушки столкнулись во время движения по перекрестку, передает РИА «Новости». Всего в маршрутке находилось 18 человек.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя маршрутки, выехавшего на перекресток на красный свет светофора.

Как уточняет телеканал «360», в настоящий момент владельцы маршрутки уже прибыли на место происшествия.

«Очень много пострадавших. Я уже был в ЦРБ. Человек девять пострадали. Все живы, но получили сильные травмы – у кого руки поломаны, кто за голову держится. Уже приехали владельцы маршрутки, и что-то решают с полицией. Переживаю, чтобы люди не остались ни с чем – только покалеченные», – сказал родственник пострадавшего в ДТП водителя легковушки.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.06.17

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