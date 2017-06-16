СКР планирует заняться делом «пьяного» 6-летнего мальчика, погибшего в ДТП

Следственный комитет заинтересовался подробностями уголовного дела по факту ДТП, в котором в Подмосковье погиб 6-летний мальчик, якобы находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

По имеющимся данным, автомобиль наехал на мальчика и протащил его не менее 10 метров перед тем, как остановиться. При этом, согласно данным медицинской экспертизы, в крови шестилетнего ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Семья погибшего оспаривает результаты экспертизы и настаивает о том, что на свидетелей в ходе расследования дела оказывалось давление. При этом отмечается, что уголовное дело не возбуждали около месяца и часть доказательств была уничтожена.

В настоящий момент руководство регионального главка лично общается с родителями погибшего мальчика. В случае передачи уголовного дела из полиции в Следственный комитет, будет проведена проверка, комплекс повторных экспертиз.

Как ранее передавали СМИ, ЧП произошло подмосковном городе Железнодорожный 23 апреля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В подмосковном главке полиции заявили, что будет проведена эксгумация тела мальчика – будут изъяты биоматериалы ребенка для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения в момент гибели.

Примечательно, что женщина, сбившая мальчика, ехала за рулем Hyundai Solaris. По данным Life, это 31-летняя Ольга Алисова, которая работает в одном из подмосковных салонов салона связи и замужем за членом местной криминальной группировки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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