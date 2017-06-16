Росгвардия усмотрела схожесть протестов в РФ с «цветными» революциями

Методы «расшатывания» ситуации в российском обществе – «все хитрее и изощреннее». При этом «истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса». Об этом заявил главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов.

По его словам, «расшатывание» зачастую происходит «с опорой на чувства добропорядочных граждан» и активным использованием интернета, а протестные акции имеют много общего с «цветными революциями».

«Протестные акции имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и цветные революции в других странах», – пояснил в интервью «Интерфаксу» главком Росгвардии.

По его мнению, извечный предлог – нарушение прав и демократических свобод – используется средствами массовой информации Евросоюза, Великобритании и США для «постоянных информационных атак по дискредитации политического руководства нашей страны».

Бороться с дестабилизацией, по словам Золотова, нужно в первую очередь в информационном пространстве, взаимодействуя с обществом и опираясь на поддержку граждан.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.06.17

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