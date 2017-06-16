Реновация Москвы: жители 452 домов отказались от сноса

В Москве подведены итоги голосования по программе реновации, которая предполагает снос пятиэтажек и массовое переселение. Жители 4087 домов высказались за снос пятиэтажек, 452 дома – против. Результаты опубликованы столичной мэрией.

Решающим фактором в голосовании оказались конструктивные характеристики зданий. Так, 377 из 452 домов, отказавшихся от сноса, – кирпичные, состояние которых приемлемое. В общей сложности из проголосовавших против сноса 84% – это жители кирпичных домов, а 16% – некирпичных, отмечает РБК.

Что касается явки, то она составила 71%, а в 118 домах – более 90%. В 21 доме за снос проголосовали 100% собственников, в том числе в четырех домах в Ново-Переделкино и пяти домах в «новой» Москве.

В 37 из 91 районах реновацию поддержали все дома из списка под снос. Самое большое количество отказавшихся от программы – в Богородском районе. При этом самый старый дом, выбывший из списка, был построен в 1906 году в Красносельском районе.

Отметим, что жители почти 300 домов, не попавшие в список, подали в управу заявления о включении в программу реновации.

Домов-молчунов, не участвовавших в голосовании, оказалось семь. Часть из них уже расселили, а некоторые считаются бесхозными.

Как отмечают в мэрии Москвы, снос такого количества зданий займет 15-20 лет. Однако темпы могут ускорить, если столица будет скупать «неликвид» у застройщиков для расселения пятиэтажек.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.06.17

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