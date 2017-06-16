Женщина, сбившая «пьяного» 6-летнего мальчика, жалуется на угрозы

Ольге Алисовой, насмерть сбившей «пьяного» 6-летнего ребенка в подмосковной Балашихе, поступают угрозы о расправе. Об этом сообщил ее родственник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Ольге (Ольга Алисова – автомобилистка, сбившая ребенка) поступают прямые угрозы – облить кислотой и прочее, прочее. Факты все пережаренные – мол, жена главы ОПГ начинает откупаться-отмазываться», – сообщил он.

Мужчина также отметил, что муж Алисовой действительно сидит в тюрьме за преступление, которое он совершил в составе преступной группы, но скоро должен выйти на свободу.

«Сел в 20 лет – дурак малолетний. Супруга его, у нее тоже ребенок, работает в салоне связи простым консультантом. Такие глупости – покупать свидетельства о том, что было пол-литра в ребенке, – это бред, просто бред. Это перепроверяется на раз. Какая-то ерунда просто. Я думаю, что это какая-то нелепость. Я не могу это объяснить», – отметил также родственник Алисовой.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло подмосковном городе Железнодорожный 23 апреля. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 31-летняя Ольга Алисова, которая, как ранее сообщалось, работает в одном из подмосковных салонов связи и замужем за членом местной криминальной группировки, наехал на мальчика и протащил его не менее 10 метров перед тем, как остановиться. При этом, согласно данным медицинской экспертизы, в крови шестилетнего ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Семья погибшего оспаривает результаты экспертизы, и настаивает о том, что на свидетелей в ходе расследования дела оказывалось давление. При этом отмечается, что уголовное дело не возбуждали около месяца и часть доказательств была уничтожена.

В подмосковном главке полиции заявили, что будет проведена эксгумация тела мальчика – будут изъяты биоматериалы ребенка для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения в момент гибели.

Резонансное дело также привлекло внимание Следственного комитета, возможно, для дальнейшего разбирательства оно будет передано именно в это ведомство.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.06.17

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