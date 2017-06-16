В Москве мужчина ударил ногой по лицу 12-летнего ребенка: возбуждено уголовное дело

В Москве 37-летний мужчина вмешался в конфликт детей и ударил ногой по лицу 12-летнего ребенка. Напавшим оказался отец одного из повздоривших мальчиков. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 мая во дворе жилого дома на 2-ой Прядильной улице.

«Мужчина проявил агрессию к 12-летнему ребенку и нанес ему удар ногой в область лица. Своими противоправными действиями подозреваемый причинил ему различные телесные повреждения», – говорится в сообщении СКР.

Для определения тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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