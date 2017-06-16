В Подмосковье после пожара найден труп мужчины с гирей на руке и ремнем на шее

В одном из жилых домов в подмосковном Орехово-Зуеве после тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины при довольно странных обстоятельствах, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что вокруг шеи погибшего мужчины был обмотан ремень, а к его руке была привязана тяжелая металлическая гиря. Позднее стало известно, что тело принадлежит хозяину сгоревшего жилья – 37-летнему безработному местному жителю.

Сейчас тело погибшего направлено в морг для проведения соответствующих экспертиз и установления точно причины смерти.

Москва, Алексей Васильев

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