В Подмосковье преступники угрозами вымогали деньги у местных жителей

В подмосковных Котельниках полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, в Котельниковский отдел полиции обратились двое местных жителей, которые заявили о вымогательстве. В ходе проверки было установлено, что в лесной полосе возле микрорайона Опытное поле двое злоумышленников причинили потерпевшим гражданам телесные повреждения, после чего под угрозами вынудили позвонить знакомым и попросить перевести им на карту денежные средства. После этого мужчин заставили обналичить перевод и передать его вымогателям. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали двоих жителей города Смоленска 20 и 23 лет, которые подозреваются в совершении этого преступления.

Москва, Алексей Васильев

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