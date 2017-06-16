В Красногорске участник массовой драки ударил полицейского ногой в лицо

В подмосковном Красногорске совершено нападение на сотрудника полиции, который прибыл по вызову после сообщения о массовой драке, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеканала, нападению подвергся дежурный участковый. Ему удалось остановить потасовку, однако двое из ее участников оказали сопротивление. Пока сотрудник полиции пытался удержать одного из них, второй нанес ему удар ногой в область лица. В результате участковый получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга, а также многочисленные ушибы мягких тканей лица.

Сообщается, что все нападавшие были задержаны. Более того, злоумышленник, ударивший полицейского, уже дал признательные показания.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.06.17

В Сергиевом Посаде чиновники уничтожили Аллею ветеранов. / В Подмосковье преступники угрозами вымогали деньги у местных жителей. / В Китае заработал первый в мире дрон-магазин без продавцов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»