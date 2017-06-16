Школьник, распыливший газ в лицо ОМОНовцу, отправлен под домашний арест

Выпускник 11 класса одного из московских лицеев, распыливший газ в лицо сотруднику Росгвардии, отправлен под домашний арест до 13 августа. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

Согласно постановлению суда, теперь 17-летний молодой человек может общаться только с близкими родственниками, следователями, адвокатами и педагогическими работниками. Кроме того, он может посещать образовательные учреждения. Однако ему запрещено выходить из дома с другими целями и пользоваться Интернетом, передает РАПСИ.

В ходе судебного заседания следователь обратил внимание, что школьник принимал также участие в несогласованной акции 26 марта, и связал такое поведение с отсутствием должного контроля со стороны матери.

В свою очередь, мама школьника рассказала, что сын хорошо учится в физико-математическом лицее, неоднократно принимал участие в школьных олимпиадах. «Навальным он интересуется, но об его участи в митингах я не знала», – отметила она, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что молодой человек свою вину не признает, а от показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

Как сообщал «Новый День», Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 12 июня недалеко от дома №18 корп. 1 на Тверской улице. Сотруднику ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве, находившийся при исполнении служебных обязанностей, получил ожог глаз.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.06.17

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