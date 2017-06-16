МВД возмущено: полиция не проводила экспертизу по делу «пьяного» мальчика

Министерство внутренних дел России возмущено «голословными обвинениями» в фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы по делу о «пьяном» 6-летнем мальчике, который погиб в результате ДТП в подмосковной Балашихе.

«В связи с появлением в СМИ информации о якобы причастности сотрудников полиции к фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы по данному уголовному делу МВД России обращает внимание, что, согласно действующему законодательству, бюро судебно-медицинской экспертизы не входят в структуру Министерства. В соответствии с УПК РФ, в компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит лишь вынесение постановлений о назначении судебно-медицинских экспертиз», – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, голословные обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы вводят людей в заблуждение и «формируют у граждан искаженное представление об обстоятельствах данного уголовного дела».

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло подмосковном городе Железнодорожный 23 апреля. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 31-летняя Ольга Алисова, которая, как ранее сообщалось, работает в одном из подмосковных салонов связи и замужем за членом местной криминальной группировки, наехал на мальчика и протащил его не менее 10 метров перед тем, как остановиться. При этом, согласно данным медицинской экспертизы, в крови шестилетнего ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Семья погибшего оспаривает результаты экспертизы, и настаивает на том, что на свидетелей в ходе расследования дела оказывалось давление. При этом отмечается, что уголовное дело не возбуждали около месяца и часть доказательств была уничтожена.

В подмосковном главке полиции заявили, что будет проведена эксгумация тела мальчика – будут изъяты биоматериалы ребенка для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения в момент гибели.

Резонансное дело также привлекло внимание Следственного комитета, возможно, для дальнейшего разбирательства оно будет передано именно в это ведомство.

Член Совета Федерации Елена Мизулина уже пообещала проследить за ходом дела и подчеркнула, что если сотрудники полиции действительно совершили подлог, то это – «очень серьезное уголовное преступление, связанное с фальсификацией материалов уголовного дела».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова также потребовала установить истинные причины и наказать виновника смерти якобы нетрезвого мальчика.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.06.17

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