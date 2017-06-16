Навальный выторговал себе 5 дней свободы: арест скостили до 25 суток

Административный арест скандального политика Алексея Навального сокращен с 30 до 25 суток. Сам «оппозиционер», выступая в суде, в очередной раз отрекся от организации несанкционированной акции протеста и не признал себя виновным.

Адвокат Навального Ольга Михайлова просила прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава и события правонарушения в действиях Навального. «Суд не стал высказывать, какие действия он считает правонарушением, а сразу опирался на материалы», – цитирует ее «Интерфакс».

Юрист также подчеркнула, что только организатор может привлекаться по той статье, которую вменяют Навальному.

Обвиняемый, со своей стороны заявил, что суд первой инстанции посчитал его организатором в связи с обращением в видеоролике на сайте YouTube.

«Я не организовывал митинг, а просто высказал позицию, что люди могут собираться мирно, без оружия. Если суд считает видеоролик организацией митинга, то арестуйте меня за организацию митинга в других городах, про которые я говорил», – сказал он.

По его мнению, «последовательные административные аресты» необходимы Кремлю для того, чтобы воспрепятствовать его избирательной компании. «Я должен ездить по городам и встречаться с избирателями», – подчеркнул он.

Напомним, 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России прошли митинги сторонников Навального. Он также призвал своих соратников выйти на Тверскую, где проходил исторический фестиваль «Времена и эпохи».

Власти столицы назвали действия Навального провокацией. По официальным данным, акция собрала 5 тысяч человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 823 задержанных, МВД – о 650 задержанных в Москве и в Санкт-Петербурге.

Навальный был задержан в подъезде своего дома. В ночь на вторник Симоновский суд Москвы назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. Основание – нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

Москва, Мария Вяткина

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