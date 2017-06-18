В Москве «Мерседес» протаранил машину ГИБДД: ранены трое полицейских

Сегодня ночью в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульной машины ГИБДД, в результате чего трое полицейских получили ранения. Сотрудники автоинспекции пытались остановить «Мерседес», водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, авария произошла около 3:00 мск. Водитель иномарки проигнорировал требование остановиться и продолжил движение, пытаясь скрыться. Полицейскими было организовано преследование.

На Новослободской улице водитель «Мерседеса» не справился с управлением и совершил столкновение с патрульным автомобилем. В результате ДТП пострадали трое сотрудников полиции и пассажир иномарки.

В отношении водителя «Мерседеса» составлены протоколы об административном правонарушении по ст. ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.7 п.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

В настоящее время решается вопрос о составления протокола по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

По данному факту проводится доследственная проверка.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.17

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