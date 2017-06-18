Омбудсмен Подмосковья: Свидетели по делу о «пьяном» мальчике получают угрозы

Свидетели дорожно-транспортного происшествия в подмосковной Балашихе, где погиб мальчик, якобы признанный экспертизой «пьяным», заявили об угрозах и оказываемом на них давлении. Об этом сообщила подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.

«Виновная сторона вела себя достаточно, с их слов (семьи), неординарно. Попытки извинения выражались в том, что им был сделан почтовый перевод. Интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения. Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что тоже были в их адрес определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило», – сказала Семенова, слова которой цитирует РИА «Новости».

Омбудсмен заверили, что намерена держать на контроле ситуацию с расследованием гибели ребенка.

Как общалось ранее, ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница сбила шестилетнего ребенка, который скончался на месте. В середине июня этот инцидент оказался в центре скандала после того как стало известно о заключении экспертов, в котором говорится, что в крови мальчика обнаружена «концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту экспертного заключения о «сильном опьянении» ребенка. Было установлено, что в заключении эксперта действительно сказано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

«Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приема (отца ребенка) сведений ГСУ СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении 6-летнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)», – говорилось в сообщении СКР.

Примечательно, что женщина, сбившая мальчика, ехала за рулем Hyundai Solaris. По данным Life, это 31-летняя Ольга Алисова, которая работает в одном из подмосковных салонов салона связи и замужем за членом местной криминальной группировки.

Москва, Светлана Антонова

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