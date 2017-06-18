«Роснефть» нашла в Арктике гигантское месторождение нефти

Крупнейшая российская нефтяная компания (НК) «Роснефть» сообщила об открытии нового месторождения «черного золота» на шельфе Восточной Арктики. Как говорится в сообщении НК, находка была обнаружена на основании комплексного геологического исследования.

Месторождение обнаружено при бурении самой северной поисковой скважины на шельфе Восточной Арктики – «Центрально-Ольгинская-1» с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых. Был осуществлен троекратный отбор керна с глубин от 2305 до 2363 метров, который показал высокое насыщение нефтью с преобладанием лёгких маслянистых фракций.

«Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ. В настоящий момент отбор керна продолжается», – сообщила «Роснефть».

Как отмечает компания, наличие углеводородов в поднятом керне подтверждает геологическую модель, разработанную специалистами «Роснефти». Полученный результат бурения на Хатангском лицензионном участке позволяет компании считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики.

Лицензия на разработку Хатангского участка была получена «Роснефтью» в ноябре 2015 года.

«Центрально-Ольгинская-1» – это первая скважина, которая бурится в Хатангском заливе моря Лаптевых на севере Красноярского края. Площадь участка – 17 217,5 кв км, глубина моря – до 32 м.

В настоящее время «Роснефти» принадлежит 28 лицензионных участков на Арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т.н.э. Общий ресурсный потенциал моря Лаптевых составляет, по предварительным оценкам, до 9,5 млрд тонн в нефтяном эквиваленте.

По оценкам специалистов, к 2050 году Арктический шельф будет обеспечивать от 20 до 30% всей российской нефтедобычи. С 2012 года инвестиции «Роснефти» в освоение арктического шельфа составили около 100 млрд рублей. Компания заверила, что не собирается снижать темпы работ и с 2017 по 2021 год объемы инвестиций вырастут в два с половиной раза – до 250 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.17

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