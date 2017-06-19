Топ-менеджер «Газпромнефти» без вести пропал в Подмосковье

43-летний топ-менеджер компании «Газпромнефть» из Петербурга пропал без вести в Московской области. По некоторым данным, мужчина пропал по дороге из подмосковного Подольска в столичный аэропорт, передает портал Glazey.

Сообщается, что пропавший приехал в столичный регион в командировку еще в минувший вторник, 13 июня. Спустя всего три дня он планировал вернуться домой. В пятницу, 16 июня, он вышел из своего номера в гостинице «Грин» и отправился в аэропорт «Домодедово». Однако на рейс, вылетающий в 11 часов вечера, мужчина так и не сел. По данным супруги пропавшего, на связь он не выходил с 16 часов того же дня.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства этого инцидента и пытаются разыскать пропавшего сотрудника нефтяной компании.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.06.17

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