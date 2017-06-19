Счетная палата выявила крупные финансовые нарушения в Минобрнауки РФ

Счетная палата РФ уличила Министерство образования и науки РФ в некорректном распределении субсидий между регионами, неправомерной трате 2,2 млрд рублей и урезании президентских грантов. Как сообщила пресс-служба ведомства, в Генеральную прокуратуру уже направлено обращение с просьбой провести проверку по данному факту.

По итогам проверки аудиторов выяснилось, что внутренний финансовый контроль в 2016 году в Минобрнауки РФ не осуществлялся, в результате чего была допущена масса нарушений.

В частности, в бюджетной отчетности министерства не был отражен земельный участок (в размере 1/2 доли), используемый на праве ограниченного пользования, а также 39 объектов нематериальных активов в виде патентов на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме этого, было выявлено превышение годового размера субсидий на 25% для трех вузов: ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт», ФГБУ «Федеральный институт медиации».

Вместе с тем, по данным Счетной палаты, Минобрнауки непланомерно выделило ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» субсидии на финансовое обеспечение госзадания на сумму 240 млн рублей. При этом в отсутствии решения правительства вуз также приобрел объект незавершенного строительства стоимостью 167,6 млн рублей и земельный участок стоимостью 72,4 млн рублей.

Также аудиторы установили, что между регионами были некорректно распределены 1,6 млрд рублей на создание условий для занятия физкультурой в селах. Еще 800 млн рублей были неверно выделены регионам на софинансирование мероприятий по разработке «новых образовательных технологий» в вузах и учреждениях среднего профессионального образования, считают аудиторы.

По 5 госконтрактам на общую сумму 49,19 млн рублей, заключенным в 2016 году Минобрнауки России с ООО «Центр развития науки», проверкой выявлено, что руководитель в период с 3 июля 2012 года по 24 января 2014-го занимал должность директора правового департамента министерства. В этой ситуации существуют признаки аффилированности и конфликта интересов при осуществлении закупок Минобрнауки, констатировала Счетная палата.

По данным ведомства, Минобрнауки в нарушение закона «О некоммерческих организациях» сформировало госзадание Московскому авиационному институту (МАИ), которое не коррелируется с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом МАИ, а также произвело перечисление субсидии для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам студентов в сумме 3,91 млн рублей. «При этом, должность Уполномоченного по правам студентов в РФ штатным расписанием Министерства не предусмотрена», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе аудита также выяснилось, что количество получателей грантов президента РФ на очное обучение в высших учебных заведениях по программам бакалавриата и специалитета составило 1 172 человека вместо 1 228 человек. При этом вместо предусмотренных 384 млн рублей на выплату грантов, кассовое исполнение составило всего 102,8 млн рублей.

Москва, Мария Вяткина

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