Лжебанкиры обманули подмосковную пенсионерку на 700 тысяч рублей

Доверчивая пожилая жительница подмосковных Химок попалась на уловку мошенников, действовавших под видом сотрудников банка, и лишилась 700 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

По данным ведомства, 48-летний ранее судимый житель Липецкой области вместе со своими сообщниками, находясь в квартире жертвы, представились сотрудниками финансового учреждения и заявили пожилой женщине, что ее старую банковскую карту нужно заменить на новую. Мужчины попросили женщину сообщить им ПИН-код от ее действующей карты, якобы для ее закрытия и активации новой карточки. После этого один из подозреваемых в течение нескольких дней занимался снятием средств со счета жертвы в различных банкоматах на территории Химок. В общей сложности злоумышленники нанесли пенсионерке ущерб в размере 700 тысяч рублей.

Полицейским удалось выйти на след преступников и задержать одного из них во время очередной попытки снять с карты денежные средства.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск остальных участников этого преступления.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.06.17

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