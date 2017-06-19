Понедельник, 19 июня 2017, 15:01 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

Участницу протестной голодовки под Чеховом закрыли в психбольнице

Участницу протестной голодовки под Чеховом закрыли в психбольнице

В подмосковном Чеховском районе активисты, которые уже 19 дней голодают в знак протеста против полигона твердых бытовых отходов «Кулаковский», жалуются на серьезное давление со стороны правоохранителей и местных властей, передает oka-info.

Отмечается, что больше прочих досталось Ольге Чуркиной, которая раздавала на привокзальной площади в Чехове газету с информацией о протестной акции и требованиях жителей Манушкино по поводу закрытия свалки. По данным издания, женщина была задержана и направлена в психиатрическую клинику.

Попал под давление также водитель, который подвозил Чуркину на вокзал. Он был задержан через три часа и осужден за организацию несанкционированного митинга.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.06.17

ВЦИОМ заметил оптимизм в оценке россиянами ситуации в стране. / Лжебанкиры обманули подмосковную пенсионерку на 700 тысяч рублей. / Счетная палата выявила крупные финансовые нарушения в Минобрнауки РФ.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , , , ,

Москва, все новости

В 2018 году все московские такси пожелтеют

Общество /

Жители России стали есть меньше хлеба

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

В Зеленограде сотрудница полиции оказалась замешана в деле о взяточничестве в ФМС

В Подмосковье выявлен очередной подпольный цех по пошиву «брендовой» детской одежды

Общество /

ВЦИОМ заметил оптимизм в оценке россиянами ситуации в стране
Все новости

Новости партнеров