Участницу протестной голодовки под Чеховом закрыли в психбольнице

В подмосковном Чеховском районе активисты, которые уже 19 дней голодают в знак протеста против полигона твердых бытовых отходов «Кулаковский», жалуются на серьезное давление со стороны правоохранителей и местных властей, передает oka-info.

Отмечается, что больше прочих досталось Ольге Чуркиной, которая раздавала на привокзальной площади в Чехове газету с информацией о протестной акции и требованиях жителей Манушкино по поводу закрытия свалки. По данным издания, женщина была задержана и направлена в психиатрическую клинику.

Попал под давление также водитель, который подвозил Чуркину на вокзал. Он был задержан через три часа и осужден за организацию несанкционированного митинга.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.06.17

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