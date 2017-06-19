Понедельник, 19 июня 2017, 15:01 мск

российское информационное агентство 18+

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В Подмосковье выявлен очередной подпольный цех по пошиву «брендовой» детской одежды

В Подмосковье выявлен очередной подпольный цех по пошиву «брендовой» детской одежды

В подмосковном Орехове-Зуеве пресечена работа подпольного цеха по производству детской одежды под марками известных брендов. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным полиции, подпольное производство располагалось на территории бывшего завода в Орехове-Зуеве. На производстве трудились примерно четыре десятка выходцев из стран Юго-Восточной Азии. В самом цеху мигранты занимались пошивом предметов одежды, в том числе детской, в условиях, которые позволяют усомниться в качестве и безопасности этой продукции для потребителей.

Во время проведенных правоохранителями обысков было выявлено и изъято более 150 единиц производственного оборудования и трафаретов различных торговых марок, а также документы и предметы, имеющие значение для следствия.

В отношении выявленных в цеху нелегальных мигрантов были составлены административные протоколы, в скором времени будет решен вопрос об их выдворении из России.

Возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов заключены под стражу.

Москва, Алексей Васильев

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© 2017, РИА «Новый День»

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