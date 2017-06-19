В Подмосковье выявлен очередной подпольный цех по пошиву «брендовой» детской одежды

В подмосковном Орехове-Зуеве пресечена работа подпольного цеха по производству детской одежды под марками известных брендов. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным полиции, подпольное производство располагалось на территории бывшего завода в Орехове-Зуеве. На производстве трудились примерно четыре десятка выходцев из стран Юго-Восточной Азии. В самом цеху мигранты занимались пошивом предметов одежды, в том числе детской, в условиях, которые позволяют усомниться в качестве и безопасности этой продукции для потребителей.

Во время проведенных правоохранителями обысков было выявлено и изъято более 150 единиц производственного оборудования и трафаретов различных торговых марок, а также документы и предметы, имеющие значение для следствия.

В отношении выявленных в цеху нелегальных мигрантов были составлены административные протоколы, в скором времени будет решен вопрос об их выдворении из России.

Возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов заключены под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.06.17

Участницу протестной голодовки под Чеховом закрыли в психбольнице. / ВЦИОМ заметил оптимизм в оценке россиянами ситуации в стране. / Лжебанкиры обманули подмосковную пенсионерку на 700 тысяч рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»