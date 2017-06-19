Понедельник, 19 июня 2017, 15:01 мск

российское информационное агентство 18+

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В Зеленограде сотрудница полиции оказалась замешана в деле о взяточничестве в ФМС

В Зеленограде сотрудница полиции оказалась замешана в деле о взяточничестве в ФМС

В Зеленограде сотрудница полиции уволена со службы из-за вскрывшейся информации о ее причастности к преступлению в миграционной службе. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, о противоправном деянии стало известно в ходе расследования уголовного дела по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Отмечается, что ряд руководителей, принимавших решение о её приеме на службу в органы внутренних дел, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Другие подробности преступления пока не ракрываются.

Москва, Мария Вяткина

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