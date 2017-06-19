Смертельное ДТП в Можайске: Audi снес столб и упал в реку

Дорожная авария с летальным исходом произошла минувшей ночью в Ильинской Слободе в подмосковном Можайском районе, передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что автомобиль марки Audi, потеряв контроль, врезался в столб и вылетел в реку возле моста.

Как рассказала одна из свидетельниц этого происшествия, сначала окружающие услышали визг колес и тормозов, а после послышался удар. Люди схватили аптечку и бросились к упавшей в реку машине, которая к тому моменту погрузилась в воду до уровня окон.

В тот момент в салоне автомобиля находились трое молодых людей, двое из которых смогли спастись, а третий скончался, пока бригада медиков спускалась к реке.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.06.17

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