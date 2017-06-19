В Подмосковье школьница погибла, пытаясь сделать селфи на железнодорожном мосту

В Подмосковье 13-летняя школьница погибла, пытаясь сделать красивое селфи на железнодорожном мосту. Девочка получила смертельный удар током. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло в субботу около 20 часов вечера между станциями Ивантеевка-2 и Ивантеевка Ярославского направления МЖД. Девочка забралась на арку железнодорожного моста, пытаясь сделать эффектное фото.

По предварительной информации, в этот момент она случайно дотронулась до контактного провода и получила удар током, упав после этого на пути. От полученных в этом инциденте травм девочка скончалась на месте.

По факту этого происшествия организована доследственная проверка.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.06.17

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