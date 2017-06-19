Счетная палата нашла нарушения в Росимуществе на 2,5 млрд рублей

Проверка Счетной палатой РФ выявила финансовые нарушения в Росимуществе и его территориальном управлении в Москве на 2,5 млрд рублей. Результаты опубликованы на сайте контрольного органа.

«За 2016 год бюджетная отчетность Росимущества признана недостоверной»,– говорится в сообщении Счетной палаты.

Нарушения касаются госзакупок и контроля за «исполнением территориальными органами полномочий администратора доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, а также полномочий собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий».

Аудиторы определили, что дебиторская задолженность Росимущества на конец 2016 года составила 8,1 млрд рублей и уменьшилась в сравнении с началом года на 3,3 млрд. Просроченная задолженность на 1 января 2017 года составила 4,7 млрд рублей, увеличившись по отношению к началу года на 1,4 млрд рублей.

Счетная палата раскритиковала финансовое планирование Росимущества. Речь идет о выполнении заданий «по таким видам доходов, как доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли и доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности». Ежегодное перевыполнение плановых значений более чем на 30% «свидетельствует о низком уровне планирования данных видов доходов», отмечают в Счетной палате.

Росимущество также несвоевременно доводило показатели бюджетной росписи, не утверждало уточненные бюджетные сметы, нарушало сроки составления и ведения кассового плана и порядок оплаты труда сотрудников.

Москва, Ольга Ветрова

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