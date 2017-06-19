В Москве поезд столкнулся с электричкой: пострадали 2 человека

Около московского Курского вокзала поезд столкнулся с электричкой. Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, в результате инцидента два человека с ушибами обратились за медицинской помощью.

ЧП произошло в 14:38 мск. У пригородного поезда «Нахабино – Щербинка», по предварительной информации, произошел сход колесных пар двух вагонов, после чего они наклонились в сторону поезда «Стриж».

Для устранения последствий схода на место направлены два восстановительных поезда.

В настоящее время прорабатывается временная схема движения пассажирских и пригородных поездов.

Для координации работы на месте создан оперативный штаб под руководством начальника Московской железной дороги.

Обстоятельствами ЧП уже заинтересовались в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета. Организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.17

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