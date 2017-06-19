Столкновение электрички и поезда стало уголовным делом СКР подтвердил травмы у трех человек

После столкновения двух поездов на Курском вокзале Москвы столичным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Ведомством установлено, что сегодня в 14:38 в районе Курского вокзала г. Москвы на малом ходу произошло столкновение поезда «Стриж» и электропоезда сообщением Нахабино – Щербинка.

«В результате столкновения за медицинской помощью обратились три человека. Два вагона сошли с рельс, оба поезда получили серьезные повреждения», – говорится в сообщении.

Следствием проводится комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.17

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