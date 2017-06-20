В Москве из больницы похищено оборудование почти на 10 млн рублей

На востоке Москвы неизвестные похитили из здания Государственной клинической больницы № 57 медицинское оборудование на 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка полиции.

Установлено, что кража произошла в выходные в период с 20:00 16 июня по 8:00 19 июня по адресу улица 11-я Парковая, 32, передает «Интерфакс». Злоумышленник, взломав металлическую решетку, вскрыл оконную раму на первом этаже, после чего похитил из кабинета дозиметрического планирования медицинское оборудование на сумму 9 млн 94 тыс. рублей.

О ЧП стало известно накануне. В полицию поступило заявление от заведующего радиологическим отделением больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.06.17

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