В Москве из больницы похищено оборудование почти на 10 млн рублей

На востоке Москвы неизвестные похитили из здания Государственной клинической больницы № 57 медицинское оборудование на 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка полиции.
Установлено, что кража произошла в выходные в период с 20:00 16 июня по 8:00 19 июня по адресу улица 11-я Парковая, 32, передает «Интерфакс». Злоумышленник, взломав металлическую решетку, вскрыл оконную раму на первом этаже, после чего похитил из кабинета дозиметрического планирования медицинское оборудование на сумму 9 млн 94 тыс. рублей.
О ЧП стало известно накануне. В полицию поступило заявление от заведующего радиологическим отделением больницы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 20.06.17
Среди школьников старших классов врачи не обнаружили здоровых детей. / Для решения проблем «ВИМ-Авиа» привлекут иностранные авиакомпании. / Свердловская область вошла в десятку самых «конфликтных» регионов. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»