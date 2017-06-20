В Подмосковье электричка насмерть сбила 12-летнюю девочку

В Московской области электричка насмерть сбила 12-летнюю девочку. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства ЧП произошло накануне в 21:45 в районе станции «Ашукино» Ярославского направления. Девочка шла вдоль железнодорожных путей и была травмирована проходящим по станции электропоездом сообщением Александров – Москва. От полученных травм она скончалась во время госпитализации.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.17

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