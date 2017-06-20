Мосгорсуд поддержал собянинскую реновацию: на очереди еще пять исков

Порядок голосования москвичей по программе реновации признан законным. Жителю столицы Александру Пархоменко отказано в удовлетворении иска к правительству Москвы и мэру Сергею Собянину. Такое решение вынес Мосгорсуд.

Истец просил признать полностью недействующим постановление правительства Москвы от 2 мая 2017 года №245-ПП «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Заявитель, в частности, указывал, что этот документ не соответствует «нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу, а именно: международным актам, Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ, Жилищному кодексу РФ, Земельному кодексу РФ».

В Мосгорсуде зарегистрировано еще четыре аналогичных иска, а также иск адвоката Алисы Образцовой в защиту интересов Ольги Михайловой, оспаривающей законность статей 1, 3 закона Москвы от 17 мая 2017 года №14 «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве».

Как сообщал «Новый День», в Москве уже подведены итоги голосования по программе реновации, которая предполагает снос пятиэтажек и массовое переселение. Жители 4087 домов высказались за снос пятиэтажек, 452 дома – против. Решающим фактором в голосовании оказались конструктивные характеристики зданий. Так, 377 из 452 домов, отказавшихся от сноса, – кирпичные, состояние которых приемлемое.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.06.17

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