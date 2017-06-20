В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который, находясь в нетрезвом состоянии, накануне открыл стрельбу по окнам жилого дома. Инцидент произошел на территории городского округа Кашира-2.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, прибывшие на место Чп полицейские обезоружили злоумышленника и доставили его в ОВД.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ «Хулиганство», предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. При обыске места проживания «стрелка» были найдены обрез охотничьего ружья и две стреляные гильзы. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.17

Актер из «Универа» и «Интернов» попался на закладке наркотиков. / Мосгорсуд поддержал собянинскую реновацию: на очереди еще пять исков. / Режиссер Сокуров снимет драму о войне в Донбассе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»