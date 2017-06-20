Дело о ДТП с «пьяным» мальчиком останется в МВД: Колокольцев взял расследование под личный контроль

Расследование дела о ДТП в Балашихе, в котором погиб «ппьяный» 6-летний мальчик, взял под личный контроль глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, наличие или отсутствие алкоголя в крови ребенка не влияет на состав преступления.

«По состоянию на пятницу прокуратура областная приняла решение, что дело должно расследоваться в МВД, и нарушений в плане расследования установлено не было», – сообщил он, передает РИА «Новости».

Колокольцев также отметил, что эксперт подтвердил, что кровь была получена именно у мальчика. «Он уверен на 99,9%», – сказал министр.

Между тем, предполагается провеси повторную экспертизу.

«Был алкоголь, не было алкоголя – главная задача органов следствия – полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд», – подчеркнул Колокольцев.

Как общалось ранее, ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница сбила шестилетнего ребенка, который скончался на месте. В середине июня этот инцидент оказался в центре скандала после того как стало известно о заключении экспертов, в котором говорится, что в крови мальчика обнаружена «концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту экспертного заключения о «сильном опьянении» ребенка. Было установлено, что в заключении эксперта действительно сказано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Эксперт настаивает, что экспертиза была проведена без нарушений, и это была кровь именно погибшего мальчика.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.06.17

«Вся власть муниципальным советам!»: КПРФ бросает вызов Собянину. / Экологи объединились против реновации Москвы: просят Совет Федерации отклонить закон. / Житель Берлина отделался условным сроком за сексуальное насилие над русскоязычной девочкой Лизой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»