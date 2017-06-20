Вторник, 20 июня 2017, 18:27 мск

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В Москве младенца доставили на вертолете в больницу после ДТП

В Москве младенца доставили на вертолете в больницу после ДТП

В Москве автомобиль Fiat наехал на женщину с грудным ребенком. Как сообщила официальный представитель Московского авиационного центра (МАЦ) Наталия Арнаут, ребенок был эвакуирован с места ЧП на вертолете, передает агентство .

По данным столичного управления ГИБДД, инцидент произошел на Шереметьевской улице около дома №25. С места ЧП ребенок в тяжелом состоянии вертолетом доставлен в НИИ детской хирургии и травматологии.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

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