В Москве младенца доставили на вертолете в больницу после ДТП

В Москве автомобиль Fiat наехал на женщину с грудным ребенком. Как сообщила официальный представитель Московского авиационного центра (МАЦ) Наталия Арнаут, ребенок был эвакуирован с места ЧП на вертолете, передает агентство «Москва».

По данным столичного управления ГИБДД, инцидент произошел на Шереметьевской улице около дома №25. С места ЧП ребенок в тяжелом состоянии вертолетом доставлен в НИИ детской хирургии и травматологии.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.06.17

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