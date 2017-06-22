В Москве пойман «подвальный» насильник-педофил

В Москве задержан 27-летний насильник, напавший на малолетнюю девочку. Преступление было совершено 17 июня в приподвальном помещении жилого дома, расположенного на улице Адмирала Лазарева в городе Москве.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина «совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера».

Против него возбуждено уголовное дело. Он уже полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.

«В ближайшее время по ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – информирует ведомство.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.06.17

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