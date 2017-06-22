В Подмосковье задержана банда мигрантов-грабителей из Средней Азии

Подмосковные полицейские поймали банду мигрантов, совершавших грабежи и разбойные нападения в подмосковном Пушкинском районе. Все задержанные – уроженцы Средней Азии в возрасте от 25 до 33 лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, злоумышленники проникли в квартиру на улице Набережной города Пушкино и, угрожая оружием, похитили у 57-летнего мужчины деньги и личные вещи. При этом установлена их причастность к совершению двух разбойных нападений и грабежу.

При обысках по местам проживания налетчиков и осмотре их автомобиля были изъяты травматический пистолет с 4 патронами к нему, предмет, похожий на пистолет с 8 патронами, а также рации, ножи и электрошокер.

Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК РФ «Разбой», предусматривающей до 12 лет лишения свободы. Все подозреваемые заключены под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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