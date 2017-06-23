В Люберцах 55-летний мужчина год насиловал 15-летнюю девочку под угрозой убийства

В Люберцах 55-летний москвич в течении года неоднократно насиловал знакомую 15-летнюю девочку. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, преступления были совершены в период с июня 2016 года по 17 июня 2017 года. В съемных квартирах на территории Люберецкого района обвиняемый угрожал девушке убийством и причинением увечий и неоднократно насиловал ее.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет вынесено решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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