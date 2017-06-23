Раскрыто убийство двух женщин, фрагменты тел которых были найдены в Москве-реке

Следственный комитет сообщил о раскрытии жестокого убийства двух женщин, фрагменты тел которых были найдены в Москве-реке. По данным пресс-служба столичного главка ведомства, кровавое преступление было совершено на праздновании дня рождения.

Как сообщалось ранее, 21 июня под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста через реку Москву со стороны Гончарной набережной обнаружены три фрагмента человеческого туловища. По подозрению в совершении преступления задержаны мужчина 1988 года рождения и его сожительница 1979 года рождения.

Следователям удалось установить картину холоднокровного убийства двух молодых женщин. Как полагает следствие, в ночь с 17 на 18 июня женщины 1979 и 1986 годов рождения приехали на празднование дня рождения задержанной. В ходе застолья между девушками возникли недопонимания, в результате чего мужчина решил заступиться за свою сожительницу. Он нанес гостьям множественные удары по различным частям тела. От полученных повреждений женщины скончались на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, соучастники спрятали тела в диван, на котором сожители и уснули. Проснувшись на следующий день, подозреваемые расчленили тела, и часть фрагментов выбросили в Москву-реку, а остальную часть сожгли.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания, а женщина созналась в содеянном частично.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.06.17

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