Пятница, 23 июня 2017, 14:26 мск

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В московском парке 33-летний мужчина развратил 12-летнюю девочку

В московском парке 33-летний мужчина развратил 12-летнюю девочку

В Москве 33-летний мужичина обвиняется в совершении развратных действий сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СКР.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 21 июня в парке района Куркино. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, без применения насилия совершил в отношении ребенка развратные действия. В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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